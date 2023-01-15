Мир 15 января 2023, 07:55 Президент Финляндии сравнил действия Путина с карточной игрой Президент Финляндии Саули Ниинисте: Путин играл в покер и пошел ва-банк Пресс-служба Кремля

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Лидер Финляндии Саули Ниинисте назвал решение президента России Владимира Путина включить в состав государства республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей тревожным событием. При этом он сравнил действия российского лидера с карточной игрой. Об этом он рассказал газете Dagens Nyheter.

«Он играл в покер и пошел ва-банк. Меня до сих пор беспокоит, что мы имеем дело с кем-то, кто идет на все, не имея возможности все выиграть. А что значит, если ты проиграл, если ты поставил все? Хуже всего то, что этому не видно конца», — сказал Ниинисте.

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Он отметил, что при этом Россия недооценила решимость украинцев. Ниинисте напомнил, что подобную ошибку совершил Иосиф Сталин перед началом Советско-финской войны, когда полагал, что возьмет Хельсинки за две недели.

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Тем не менее он выразил сожаление, что тогда Финляндия передала часть территорий СССР. Поэтому, по его мнению, только сами украинцы могут определить для себя, что для них станет «справедливым миром».

Он также заявил, что был удивлен спокойной реакцией России на решение Финляндии вступить в НАТО.

При этом стало известно, что Финляндия не спешит вступать в Североатлантический альянс, пока первой не примут Швецию. Об этом заявил глава МИД Пекка Хаависто.