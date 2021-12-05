Президент Финляндии рассказал, что важно в отношениях с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что в отношениях с Россией самое главное — не игнорировать ее интересы. Он также выразил уверенность в том, что в российском руководстве всегда помнят об уважительном отношении к ним. Такое мнение Ниинисте выразил в интервью британской газете Sunday Times.

«(В отношениях) с русскими самое важное — не вести в их отношении подрывную деятельность и не игнорировать их», — заявил Ниинисте. Он также вспомнил о работе экс-мэра финского города Турку Юхани Леппя, который не единожды встречался с президентом России Владимиром Путиным еще в 90-х годах прошлого века. Ниинисте отметил, что глава государства всегда помнил о той почтительности, с которой к нему относился Леппя, и до сих пор иногда приглашает его посетить Москву.

Вместе с тем президент Финляндии сказал в свете отношений его страны с Россией, что в у его народа есть «пришедшая из истории» поговорка, гласящая, что «казак берет все, что плохо лежит». Потому финский лидер считает, что ему нужно быть твердым в своей позиции.