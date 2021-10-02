Президент Финляндии призвал Европу кардинально изменить отношения с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал страны Европы изменить политику по отношению к России и начать выстраивать с Москвой диалог. Речь Ниинисте опубликовал политический интернет-журнал Verkkouutiset.fi.

«Вместо стремления к сотрудничеству мы имеем растущее недоверие и взаимные обвинения. Несмотря на это, я призываю вас взглянуть на ситуацию шире», — отметил Ниинисте, говоря об отношениях России и Евросоюза. Об этом он заявил на семинаре, который посвящен 60-летию национального Института внешней политики.

Президент Финляндии подчеркнул, что Европе необходимо дружить с Москвой, поскольку российско-европейское сотрудничество стало важным столпом безопасности.

«Я все же не думаю, что устойчивые существующие или предполагаемые отношения <…> могут быть построены только на военной силе. <…> Иначе мы, не заметив этого, можем войти в более масштабный конфликт, чем имеем сейчас», — добавил финский лидер.

Он также поделился положительным опытом российско-финских отношений, а также предложил распространить политику, которая построена на взаимном уважении, на уровень всей Европы.

Политика президента США Джо Байдена отличается сравнительной мягкостью по отношению к России. Из-за этого он получает шквал критики со стороны американцев. Директор Центра Европейской Информации, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорин рассказал, с чем связан такой подход со стороны американского президента.