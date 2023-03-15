Мир 15 марта 2023, 11:58 Президент Финляндии приедет в Турцию для обсуждения вопроса о вхождении в НАТО Президент Финляндии Ниинисте приедет в Турцию и обсудит вопрос о вхождении в НАТО РИА «Новости»

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Официальный визит президента Финляндии Саули Ниинисте в Турцию состоится 16 и 17 марта. На повестке дня — вступление в НАТО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Президент Финляндии Саули Ниинисте посетит нашу страну с рабочим визитом 16–17 марта 2023 года по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана», — заявили в администрации президента Турции.

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Там отметили, что политики обсудят двухсторонние отношения, а также заявку Финляндии на членство в Североатлантическом альянсе. Финляндский парламент в начале весны одобрил предложение правительства вступить в НАТО. За это проголосовали 184 депутата.

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При этом в Венгрии этот вопрос не считают решенным. Венгерских коллег поддержал и французский политик Флориан Филиппо. По его мнению, расширять блок — значит разжигать конфликт.