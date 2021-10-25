Президент Финляндии приедет на переговоры в Москву

Президент Финляндии Саули Ниинисте посетит Москву с рабочим визитом. Он проведет встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Беседа состоится 29 октября 2021 года. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на канцелярию финского президента.

В ведомстве подчеркнули, что беседа президентов коснется двусторонних международных отношений. Переговоры политиков состоятся в Кремле.

«Ниинисте 29 октября совершит рабочий визит в Россию и встретится с президентом Путиным в Москве. Президенты проведут официальные переговоры в Кремле. В дополнение к финско-российским отношениям на повестке будут региональные и международные вопросы», — заявили в канцелярии.