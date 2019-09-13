Президент Финляндии ответил Зеленскому на призыв сохранить санкции против РФ

Зеленский назвал единственный способ вернуть мир Украине Подробнее

Владимир Зеленский выступил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), который состоялся в Киеве. Он обратился к странам Европы с призывом сохранить санкции в отношении России.

После слов украинского лидера выступил Саули Ниинисте, который напомнил о заявлениях, что «в результате санкций российская экономика рухнет и они должны будут отступить».

«Этого не случилось, и боюсь, что в ближайшем будущем этого и не случится», — отметил президент Финляндии, сообщил сайт RT.

Ниинисте подчеркнул, что если продолжать «думать только в категориях „белое“ и „черное“», то поражение будет неизбежно. Однако, по его словам, если проявить настойчивость, то можно добиться успеха. Лидер Финляндии заявил, что у него «глубокое понимание, что Европа должна быть возвращена к мирному процессу».