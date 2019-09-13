  • Президент Финляндии ответил Зеленскому на призыв сохранить санкции против РФ

    13 сентября 2019, 15:20

    Анастасия Карпеева

    Украинский лидер Владимир Зеленский призвал европейские страны сохранить санкции против России. Президент Финляндии Саули Ниинисте отказался поддерживать слова главы Украины. Об этом сообщил ТАСС.
    Президент Финляндии ответил Зеленскому на призыв сохранить санкции против РФ

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    Владимир Зеленский выступил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), который состоялся в Киеве. Он обратился к странам Европы с призывом сохранить санкции в отношении России.

    После слов украинского лидера выступил Саули Ниинисте, который напомнил о заявлениях, что «в результате санкций российская экономика рухнет и они должны будут отступить».

    «Этого не случилось, и боюсь, что в ближайшем будущем этого и не случится», — отметил президент Финляндии, сообщил сайт RT.

    Ниинисте подчеркнул, что если продолжать «думать только в категориях „белое“ и „черное“», то поражение будет неизбежно. Однако, по его словам, если проявить настойчивость, то можно добиться успеха. Лидер Финляндии заявил, что у него «глубокое понимание, что Европа должна быть возвращена к мирному процессу».