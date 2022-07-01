Президент Финляндии отказался играть в хоккей с Путиным

Президент Финляндии Саули Ниинисте отказался впредь играть в хоккей с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, комментируя фотографию, где он запечатлен во время матча с российским лидером.

«Это было в 2012 году, во время моего первого визита в Россию. <…> Нет, я бы больше не стал играть», — сказал финский президент.

Он также подчеркнул, что рассматривает Росиию не в качестве партнера, а в качестве соседа, мнение которого необходимо учитывать. Последний фактор объясняется протяженностью российско-финской границы, из-за чего двум странам приходится совместно решать ряд вопросов.

Ранее страны НАТО объявили, что решили пригласить Финляндию и Швецию в Альянс. Перед этим НАТО достиг соглашения с Турцией о приеме двух стран в Альянс. Финляндия, Швеция и Турция подписали совместный меморандум, согласно которому обязуются оказывать друг другу полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности.