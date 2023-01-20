Мир 20 января 2023, 12:28 Президент Финляндии одобрил военную помощь Украине на 400 млн евро Финляндия поставит Украине свой самый дорогостоящий пакет военной помощи на 400 млн евро РИА «Новости»

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Украина получит от Финляндии военную помощь на 400 миллионов евро, однако ради безопасности ее содержимое не раскроют. Такое предложение правительства одобрил президент Саули Ниинисте, объявило Минобороны страны. Об этом рассказал ТАСС.

Новый пакет помощи Украине станет для Финляндии 12-м по счету, министр обороны Микко Савола назвал его самым крупным. Его оценили в 400 миллионов евро. В целом страна поддержала киевский режим на 590 миллионов евро. Президент одобрил такое предложение правительства 19 января, осуществить его удастся благодаря сотрудничеству со Швецией.

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Оборонное ведомство из соображений безопасности не стало раскрывать детали ни о содержимом пакета помощи, ни о сроках и способе его переправки.

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Савола только уточнил, что Украина нуждается в военной технике и Финляндия передает ей тяжелую артиллерию с боеприпасами. В Минобороны отдельно отметили, что при принятии решения учли не только запросы киевского режима, но и возможности финских сил обороны.

Саули Ниинисте ранее сравнил присоединение к России новых регионов с игрой в карты. По его мнению, власти недооценили решимость украинцев и пошли ва-банк, не имея возможности все выиграть.