Президент Финляндии заявил об отсутствии причин для вступления страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что у страны нет никаких причин претендовать на членство в НАТО. Подобные решения необходимо тщательно обдумывать.

«По этому поводу ведется много обсуждений <…>. Однако по крайней мере в данный момент я не вижу никаких причин для резких изменений, внезапных изменений. Это решение должно быть обстоятельно продумано», — сказал лидер станы в интервью CNN.

Он отметил, что сейчас мир оказался в более опасной ситуации по сравнению с периодом холодной войны. По словам Ниинисте, все дело в отсутствии юридически обязывающих соглашений в сфере вооружений между Россией и США.

«Тогда у нас был хотя бы ряд соглашений между США и Советским Союзом по контролю над вооружениями и так далее. Сейчас этого нет», — подчеркнул президент Финляндии.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс может быть очень быстрым. При этом он уточнил, что страны должны самостоятельно принять решение о присоединении к НАТО. Власти Швеции заявили, что пока не собираются рассматривать этот вопрос.