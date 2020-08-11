Президент Филиппин готов первым проверить на себе российскую вакцину от коронавируса

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать на себе российскую вакцину против коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил во время телеобращения к гражданам.

По его словам, этим он хочет показать, что полностью доверяет научным данным России. По мнению Дутерте, препарат «принесет пользу человечеству».

Чтобы показать им (российским властям— прим. ред), что я доверяю, и они не совершили ошибку, предложив нам вакцину, я буду первым, кто ее получит Родриго Дутерте

Он добавил, что когда препарат приедет — он предоставит доказательство своей вакцинации людям.

«Чтобы не было сплетен — я сделаю инъекцию. Я буду первым, над кем будет проведен эксперимент, меня это устраивает», — подчеркнул глава государства.

По его мнению, если вакцина подойдет ему — то ввести препарат можно будет всем остальным. Он также обратился к Минздраву, с просьбой обсудить с правительством России возможную передачу Филиппинам технологии производства препарата.

Ранее в Минздраве заявили, что первую российскую вакцину от коронавируса могут зарегистрировать уже в августе. Однако фармацевты попросили с этим повременить. Никто не знает, как препарат действует на пожилых людей.