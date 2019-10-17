Президент Филиппин упал с мотоцикла из-за слетевшего ботинка

Глава Филиппин Родриго Дутерте упал с байка во время мотопрогулки по территории своей резиденции. Он разбил локоть и колено.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на советника главы государства Сальвадора Панело, травмы он получил незначительные. Его здоровью ничего не угрожает. Президент государства потерял управление и рухнул с мотоцикла, когда попытался поправить во время движения слетевший ботинок.

Президент Филиппин рассказал о своем диагнозе Подробнее

«Я хотел бы заверить народ в том, что президент в безопасности, в хороших руках и в добром здравии», — приводит агентство слова Панело.

Дутерте из-за своего увлечения мотоциклами заработал проблемы со здоровьем: у него часто болит голова из-за повреждений шейного нерва. Во время приступов мигрени он исчезает из поля зрения СМИ, что вызывает многочисленные спекуляции со стороны его противников.

74-летний Дутерте большой фанат двухколесной мототехники. Однако от частых поездок на мотоциклах после вступления в должность руководителя Филиппин ему пришлось отказаться о требованию президентской службы безопасности.