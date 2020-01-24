Президент Филиппин рассказал об отношении Росиии, Китая и США к его стране

Дутерте сказал, что уверен, что Филиппины всегда могут рассчитывать на поддержку России и Китая. В то время как США рассматривает их страну, как вассалов. Президент считает, что происходит это из-за того, что его страна более 50 лет находилась под властью Штатов.

Дутерте заявил, что США не уважает ничей суверенитет.