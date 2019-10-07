Президент Филиппин рассказал о своем диагнозе

Миастения –патологически быстрая усталость мышц. Также к ее симптомам можно отнести опущенные веки, помутнение зрения, сложности при глотании, отдышку, проблемы с речью.

Родриго Дутерте уже не раз рассказывал о своем плохом самочувствии. Так, в 2017 году он признался, что во время сна ему нужен дополнительный кислород, а для облегчения боли он принимает фентанил — опиоид синтетического происхождения, в 50 раз мощнее героина.

В прошлом году филиппинский лидер заподозрил у себя рак.