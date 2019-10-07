Президент Филиппин рассказал о своем диагнозе
Филиппинский президент Родриго Дутерте рассказал о своем хроническом нервно-мышечном заболевании — миастении. Этим Дутерте поделился с филиппинцами, живущими в Москве, во время своего визита в Россию, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на CNN.
Миастения –патологически быстрая усталость мышц. Также к ее симптомам можно отнести опущенные веки, помутнение зрения, сложности при глотании, отдышку, проблемы с речью.
Родриго Дутерте уже не раз рассказывал о своем плохом самочувствии. Так, в 2017 году он признался, что во время сна ему нужен дополнительный кислород, а для облегчения боли он принимает фентанил — опиоид синтетического происхождения, в 50 раз мощнее героина.
В прошлом году филиппинский лидер заподозрил у себя рак.