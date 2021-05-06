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    06 мая 2021, 12:57

    Президент Филиппин приказал задерживать людей без масок

    Анастасия Калинина

    Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал полицейским задерживать людей без масок. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

    Президент Филиппин приказал задерживать людей без масок

    «Мое поручение полиции: задерживать тех, кто не должным образом носит маски, и расследовать, почему они так делают. Это в интересах нашей страны, чтобы вы не заразили никого и сами не заразились», — сказал глава государства.

    Получается, что задерживать будут не только тех, кто ходит без маски, но и людей, которые носят маски неправильно — спускают их на подбородок, не прикрывают ими нос и рот. Президент подчеркнул, что с начала года на Филиппинах заразились коронавирусом более одного миллиона человек и около 17 тысяч скончались.

    Накануне власти Индонезии решили депортировать россиянку по имени Си Лея, которая зашла в магазин в нарисованной маске. Девушка выложила в соцсети свои фотографии, кадры разлетелись по всему интернету. Губернатор Бали Ваян Костер заявил, что официальные лица не потерпят нарушений протоколов здравоохранения в провинции. В итоге иммиграционные власти признали ее виновной в нарушении постановления губернатора.