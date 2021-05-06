Президент Филиппин приказал задерживать людей без масок

Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал полицейским задерживать людей без масок. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

«Мое поручение полиции: задерживать тех, кто не должным образом носит маски, и расследовать, почему они так делают. Это в интересах нашей страны, чтобы вы не заразили никого и сами не заразились», — сказал глава государства.

Получается, что задерживать будут не только тех, кто ходит без маски, но и людей, которые носят маски неправильно — спускают их на подбородок, не прикрывают ими нос и рот. Президент подчеркнул, что с начала года на Филиппинах заразились коронавирусом более одного миллиона человек и около 17 тысяч скончались.

Накануне власти Индонезии решили депортировать россиянку по имени Си Лея, которая зашла в магазин в нарисованной маске. Девушка выложила в соцсети свои фотографии, кадры разлетелись по всему интернету. Губернатор Бали Ваян Костер заявил, что официальные лица не потерпят нарушений протоколов здравоохранения в провинции. В итоге иммиграционные власти признали ее виновной в нарушении постановления губернатора.