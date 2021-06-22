Президент Филиппин пригрозил заключением и смертью антипрививочникам

На Филиппинах за отказ от вакцинации грозит задержание. Президент Родриго Дутерте предупредил жителей своей страны о жестких мерах.

«Не поймите меня неправильно, но в этой стране кризисная ситуация, чрезвычайное положение. Если ты не хочешь вакцинироваться, я тебя задержу и введу тебе вакцину. Вы вредители, мы уже страдаем, и вы усугубляете положение», — передало издание Inquirer слова Дутерте.

Он добавил, что люди без прививку могут уехать с Филиппин в страны, где высокий уровень заболеваемости, например, в Индию или Америку.

«Но пока вы здесь и являетесь потенциальным носителем вируса, сделайте себе прививку. Вы, люди, которые не желаете делать прививки, я сделаю [вам] вакцину для свиней — ивермектин. Это действительно убьет вирус, включая вас», — сказал он.

Президент заявил. что обратиться в Министерство внутренних дел и местного самоуправления, чтобы ему предоставили списки отказников.

ранее президент Филиппин заявлял, что ищет закон, который бы давал право сажать нарушителей карантина.