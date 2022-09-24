Президент Филиппин объяснил сотрудничество с Россией | 360°

Мир 24 сентября 2022, 09:13 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Президент Филиппин объяснил сотрудничество с Россией Глава Филиппин: страна обсудит с Россией покупку топлива в национальных интересах Unsplash.com

Читать 360tv в

Представители Филиппин ведут переговоры с Россией о покупке топлива и удобрений. Об этом сказал лидер южной страны Фердинанд Маркос. Его слова процитировал Bloomberg.

«Политическая сторона вопроса немного щекотливая, но тем не менее национальные интересы стоят на первом месте», — отметил он.

Реклама

Сложности переговоров с Россией Маркос объяснил санкциями Запада. Также он отметил, что Филиппины близки к заключению соглашений и с другими государствами. По его словам, стране нужны новые источники топлива, кормов, удобрений и другой критически важной для региона продукции.

Реклама

Маркос заявил что Филиппины больше не могут рассчитывать на традиционных поставщиков. Поэтому страна вынуждена вести переговоры с Россией и другими государствами. По его словам, построение новых логистических цепочек поможет диверсифицировать поставки сельскохозяйственной продукции и поддерживать цены на низком уровне.

Также правительство Филиппин пристально наблюдает за ценами в стране. Маркос заявил о недопустимости ситуации, в которой население не сможет покупать еду и оплачивать счета ЖКУ.

0 0 0 0 0 0