Президент Филиппин объяснил сотрудничество с Россией | 360°

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Президент Филиппин объяснил сотрудничество с Россией

Глава Филиппин: страна обсудит с Россией покупку топлива в национальных интересах

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Представители Филиппин ведут переговоры с Россией о покупке топлива и удобрений. Об этом сказал лидер южной страны Фердинанд Маркос. Его слова процитировал Bloomberg.

«Политическая сторона вопроса немного щекотливая, но тем не менее национальные интересы стоят на первом месте», — отметил он.

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Сложности переговоров с Россией Маркос объяснил санкциями Запада. Также он отметил, что Филиппины близки к заключению соглашений и с другими государствами. По его словам, стране нужны новые источники топлива, кормов, удобрений и другой критически важной для региона продукции.

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Маркос заявил что Филиппины больше не могут рассчитывать на традиционных поставщиков. Поэтому страна вынуждена вести переговоры с Россией и другими государствами. По его словам, построение новых логистических цепочек поможет диверсифицировать поставки сельскохозяйственной продукции и поддерживать цены на низком уровне.

Также правительство Филиппин пристально наблюдает за ценами в стране. Маркос заявил о недопустимости ситуации, в которой население не сможет покупать еду и оплачивать счета ЖКУ.

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