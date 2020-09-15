Президент Филиппин хочет купить вакцину от коронавируса у России

«Мы отдадим предпочтение России и Китаю при условии, что их вакцины так же хороши, как и другие на рынке», — приводит агентство слова лидера. Он также упомянул, что перед закупкой объявят тендер.

Ранее пресс-секретарь Дутерте Гарри Рок сообщил, что Филиппины намерены сначала испытать вакцину российского производства «Спутник V». Первые добровольцы получат ее в октябре. После удостоверения в ее действительности Филиппины зарегистрируют ее в апреле следующего года.

На сегодняшний день число заболевших вирусом в стране превысило 250 тысяч человек.

В начале августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат прошел клинические испытания, показавшие его эффективность. Теперь в России идет вакцинация добровольцев в регионах.