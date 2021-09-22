Президент Филиппин Родриго Дутерте высказал мнение, что Организация Объединенных Наций (ООН) является продуктом минувшей эпохи. По его мнению, этой организации нужно расширить свои возможности с помощью реформирования.

Он заявил, что мир столкнулся с множеством кризисом, которые требуют эффективного глобального управления.

«Тем не менее наши институты, включая ООН, оказались неадекватными. ООН — продукт давно минувшей эпохи, он больше не отражает политические и экономические реалии сегодняшнего дня», — сказал Дутерте в своем видеообращении, которое показали на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, в ООН много говорят о прозрачности и демократии, но Совет Безопасности нарушает принципы этих ценностей. Представительство и процессы Совбеза по сути не являются ни прозрачными, ни демократическими.

Дутерте отметил, что если ООН хочет помочь миру справиться со множеством кризисов, то все должно измениться. В первую очередь, ООН должна расширить свои возможности с помощью реформирования.

76-я сессия Генеральная ассамблея ООН проходит в гибридном формате в Нью-Йорке. Некоторые лидеры стран выходят на связь дистанционно, кто-то участвует в очном формате. На ней уже выступил президент США Джо Байден с заявлением, что Штаты стремятся к миру и демократии.