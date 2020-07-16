Президент Эстонии заявил, что Европа «проглядела» экономическую силу Китая

Кальюлайд отметила, что Европе необходимо как можно лучше вооружаться против «непредсказуемой России». Она подчеркнула, что Эстония выполняет условия НАТО и тратит на оборону 2% ВВП. По ее мнению, Европа должна защищать себя сама и не надеяться в этом вопросе на США, так как у Штатов «и так много трудностей».

Как она считает, санкции в отношении России имеют смысл. В комментарии к ограничениям из-за «Северного потока — 2» она напомнила, что Эстония напрямую говорила Германии о приоритете экономической выгоды. Она добавила, что если есть какое-то государство, которое на 70% зависимо от поставок топлива из РФ, то это не соответствует цели Евросоюза по диверсификации энергии, сообщил сайт «Экономика сегодня».

Напомним, что 20 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны. Он предусматривает санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».