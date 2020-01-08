Президент Эстонии вернула российским дипломатам крымское вино

С чем связано такое поведение президента Эстонии не сообщается.

В минувший вторник, 7 января, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция Эстонии не станет ратифицировать договор с Россией о государственной границе, подписанный в 2014 году. Он пояснил, что в случае признания этого документа может быть аннулирован Тартуский мирный договор от 1920 года.

Согласно документу 100-летней давности Эстония получила от России территории, которые сегодня входят в Псковскую и Ленинградскую области. Однако после Великой Отечественной войны Эстонская ССР вернула эти территории в состав РСФСР.

Эстония с 1991 года после выхода из состава Советского Союза предлагала вернуться к границам определенным этим договором.