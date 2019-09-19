Президент Эстонии сохранит безвизовый режим для граждан Украины

Эстония назвала «головной болью» украинских мигрантов Подробнее

Глава Консервативной народной партии (EKRE) и по совместительству глава МВД Март Хельме заявил, что украинские мигранты «отбирают работу у эстонцев». Поэтому он распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заверила, что режим не будет отменен, сообщил сайт «Аргументы и факты».

«Наш министр иностранных дел очень быстро на это (на заявление Хельме — прим. ред.) отреагировал, сказав, что мы не будем менять наш подход к безвизовому режиму с Украиной. Вы можете быть уверены в этом», — сказала она.

По ее словам, Март Хельме представляет новую партию, поэтому нужно «простить им их некомпетентность».