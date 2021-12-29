Президент Эстонии рассказал о планах встретиться с Путиным

В Эстонии готовы отреагировать на предложение о встрече на высшем уровне с президентом РФ Владимиром Путиным. С таким заявлением выступил глава государства Алар Карис.

Эстонский лидер заметил в интервью телеканалу ETV+, что встретится с Путиным при наличии причин для этого.

«Конечно, если поступит приглашение, нужно будет на него отреагировать», — сказал он.

Карис указал на сложную международную ситуацию, которая меняется практически ежедневно. Переговоры с Путиным, по его словам, нужно вести не в одиночку.

«Переговоры с Путиным должны вести <…> страны НАТО и страны Европы все вместе», — подчеркнул президент Эстонии.

Диалог с Россией в подобном формате Карис назвал самой важной задачей.

На 10 января запланированы переговоры РФ и США. Страны рассчитывают на потенциал открытых каналов диалога и дипломатии и хотят обсудить обеспокоенности обеих сторон. В Соединенных Штатах не намерены обсуждать вопросы союзников и партнеров без их присутствия. По некоторым темам американская сторона надеется добиться прогресса.