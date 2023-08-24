Мир 24 августа 2023, 16:26 Президент Эстонии потребовал от премьера объяснений по поводу бизнеса ее мужа в России Лидер Эстонии Карис: люди ждут объяснений премьера Каллас о бизнесе ее мужа в РФ РИА «Новости»

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Президент Эстонии Алар Карис потребовал от премьер-министра Каи Каллас подробных объяснений по поводу бизнеса ее мужа Арво Халлика в России. Слова эстонского лидера привел сайт Postimees.

«Общество ждет разъяснений премьер-министра, чтобы она высказалась более подробно, чем делала это до сих пор», — заявил он.

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Карис также призвал Каллас после этого поразмышлять и обсудить с советниками свои возможные дальнейшие действия.

О том, что транспортная компания Stark Logistics, частично находящаяся во владении Арво Халлика, продолжила работать с Россией после начала СВО, накануне сообщило Гостелерадио Эстонии. Премьер пояснила журналистам, что старалась не смешивать работу и личную жизнь и не знает подробностей о бизнесе супруга. При этом Каллас отметила, что сотрудничество компании с российскими партнерами прекратилось уже в прошлом марте.