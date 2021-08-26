Сенатор Пушков заявил, что президент Эстонии «подложил свинью» Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд «подложила свинью» властям Украины. Оценку ее словам о вступлении Киева в НАТО и ЕС сенатор дал в своем Telegram-канале.

«Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова — и еще много десятилетий не будет готова — к приему в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов», — написал сенатор.

Пушков отметил, что киевские лозунги о европейской Украине рассыпаются о такие заявления политиков из ЕС в пух и прах. Он вспомнил поговорку: «Платон мне друг, но истина дороже».

Президент Эстонии сказала, что Украина может рассчитывать на вступление в Североатлантический альянс только после того, как вернет оккупированные территории. Кальюлайд считает, что на подготовку к вступлению в ЕС Киеву и вовсе нужно будет не меньше 20 лет. На данный момент, отметила политик, вести дела с украинскими компаниями вообще опасно. Все дело в пробелах в законах и в предвзятых решениях судов.

Тем временем, в Киеве все чаще говорят о том, чтобы изменить свой курс в сторону Китая. Запад требует от Украины некоторые вещи, которые власти делать не хотят. Китай в стране видят другим возможным союзником. Пушков уже комментировал такие планы и сомневался, что огромному Китаю так уж нужен настолько спорный и экономически невыгодный партнер.