Президент Эстонии может не поехать на парад Победы в Москву

Приглашение главе государства пока не отправляли. Но Луйк просит отказаться от него, если оно поступит.

Пребывание Кальюлайд почётным гостем на параде даст «совершенно неверный сигнал», будто Эстония косвенным образом поддерживает российскую риторику. Так полагает глава Минобороны.