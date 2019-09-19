Президент Эстонии: Евросоюз устал от Украины
Эстония захотела вести переговоры с Россией напрямуюПодробнее
Она заявила, что причина усталости ЕС от Украины состоит в том, что Киев не слушает советы своих европейских коллег. Тем не менее предыдущие украинские власти заложили фундамент в качестве реформ для будущего страны.
«Задача новой власти — показать, что теперь развитие будет идти быстрее», — сказала Кальюлайд в интервью «Европейской правде».
Эстонский лидер утвердительно ответила на высказывание украинского журналиста о том, что ЕС может поступиться Украиной ради налаживания контактов с Россией.
«Конечно же, это так. В свое время, когда Эстония шла к членству в ЕС, это постоянно была дорога в гору», — подчеркнула она.
Политик отметила, что это реалии жизни: никто никого не ждет с распростертыми объятиями. Однако Киев должен продолжать работать над тем, чтобы в конечном итоге попасть в Евросоюз.
Кальюлайд также высказала мнение, что Европа в ближайший год не снимет с России санкции.