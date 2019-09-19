Президент Эстонии: Евросоюз устал от Украины

Евросоюз много лет помогает Украине. Однако европейцы не видят, чтобы страна стала менее коррумпированной, а ее экономика отошла от олигархии. Такое заявление сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

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Она заявила, что причина усталости ЕС от Украины состоит в том, что Киев не слушает советы своих европейских коллег. Тем не менее предыдущие украинские власти заложили фундамент в качестве реформ для будущего страны.

«Задача новой власти — показать, что теперь развитие будет идти быстрее», — сказала Кальюлайд в интервью «Европейской правде».

Эстонский лидер утвердительно ответила на высказывание украинского журналиста о том, что ЕС может поступиться Украиной ради налаживания контактов с Россией.

«Конечно же, это так. В свое время, когда Эстония шла к членству в ЕС, это постоянно была дорога в гору», — подчеркнула она.

Политик отметила, что это реалии жизни: никто никого не ждет с распростертыми объятиями. Однако Киев должен продолжать работать над тем, чтобы в конечном итоге попасть в Евросоюз.

Кальюлайд также высказала мнение, что Европа в ближайший год не снимет с России санкции.