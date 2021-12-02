Президент Эрнандес: передача власти в Гондурасе пройдет мирным путем

Действующий глава Гондураса Хуан Орландо Эрнандес заявил, что правительство намерено передать власти новоизбранному президенту Сиомару Кастро мирным и демократическим путем. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на публичное выступление политика.

По словам политика, работа Национального избирательного совета на выборах 28 ноября показала отличные результаты. Он отметил, что другие страны должны брать пример с голосования в Гондурасе. Эрнандес рассказал, что теперь будет создана специальная группа, в обязанности которой войдет подготовка к передаче власти.