Президент Эрдоган заявил, что купит второй полк С-400, когда приедет в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил обсудить в ходе своего визита в Россию детали закупки второго полка зенитных ракетных систем С-400. Об этом он рассказал журналистам NTV на борту самолета, возвращаясь из Черногории.

«У нас нет никаких сомнений, что мы купим у России второй полк С-400. Во время моей поездки в Россию мы это все обсудим. Мы с Россией предпринимаем много шагов. Во время тушения пожаров мы использовали российские самолеты», — сказал Эрдоган.

Тем не менее даты планирующегося визита в Россию он не уточнил. Президент Турции отметил, что в последнем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным они обсудили эту тему.

Россия и Турция заключили контракт на поставку полкового комплекта зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году. В 2019-м условия сделки были выполнены. Это вызвало кризис в отношениях между Турцией и США. Этой весной Турция вела переговоры с Россией о поставке второго полкового комплекта С-400.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом. На повестку была вынесена ситуация в Афганистане.