Мир 14 января 2024, 07:27 Президент Эквадора выступил за расширение экономического сотрудничества с Россией Посол в Эквадоре Спринчан: президент Нобоа проявил интерес к сотрудничеству с РФ IMAGO/BORIS ROMOLEROUX/globallookpress

Читать 360tv в

Эквадорский лидер Даниэль Нобоа показал открытость к расширению сотрудничества с Россией в экономической сфере. Об этом РИА «Новости» заявил посол в Эквадоре Владимир Спринчан.

До избрания Нобоа руководил группой парламентской дружбы с Россией и посетил Москву в 2022 году. Спринчан отметил, что президент Эквадора стремится не только сохранить связи между странами, но и расширить сотрудничество.

Реклама

«Не только к увеличению объемов, но и к расширению номенклатуры торгового-экономического взаимодействия между нашими странами», — указал посол.

Он напомнил, что предыдущий эквадорский лидер Гильермо Лассо заморозил отношения государств. Многие предложения, в том числе участие российского бизнес-сообщества в различных проектах на территории Эквадора, остаются в силе, подчеркнул дипломат.

Спринчан также рассказал, что он стал первым зарубежным послом, которого Нобоа принял после своей инаугурации.

Ранее дипломат сообщил, что поставки Эквадором российской техники в США станут недружественным шагом. По мнению Спринчана, Белый дом может направить это оборудование на Украину.