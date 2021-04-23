Президент Эквадора расширил зону действия режима ЧС из-за коронавируса

Президент Эквадора Ленин Морено написал в своем Тwittеr-аккаунте, что одобрил расширение зоны действия режима ЧС, введенного из-за распространения коронавируса, сообщило РИА ФАН.

Этот режим распространился на 16 из 24 провинций Эквадора. Он будет действовать до 20 мая с 20:00 до 05:00 с понедельника по четверг. Жителям города запрещается перемещение внутри городов. Ограничения не касаются медицинских услуг, осуществляемых через комплексную государственную сеть и дополнительную частную. Кроме этого, режим не затронет госслужбы, занимающиеся борьбой с чрезвычайными ситуациями.

Также ограничения могут не соблюдать лица, у которых назначены медицинские обследования или вакцинация, работники доставки и те, кто должен ехать в аэропорт или в пограничный пункт.