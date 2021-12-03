Президент Эквадора намерен приехать в Россию в 2022 году

Эквадорский президент Гильермо Лассо планирует приехать в Россию с официальным визитом в следующем году. Об этом сообщила «Газета.ru».

Глава внешнеполитического ведомства Эквадора Маурисио Монтальво написал в Twitter о приеме российского посла Владимира Спринчана для координации следующего заседания двусторонней Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также подготовки к предстоящему визиту президента в РФ.

Лассо вступил в должность главы государства 24 мая этого года. Он победил на президентских выборах во втором туре.