Мир 17 апреля 2023, 03:58 Президент Эквадора госпитализирован в больницу с инфекцией Президент Эквадора Гильермо Лассо госпитализирован в больницу из-за инфекции Pixabay

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Президент Эквадора Гильермо Лассо госпитализирован в военный госпиталь с жаром и ухудшением самочувствия. Врачи диагностировали у главы государства инфекцию в мочевыводящих путях, сообщила пресс-служба президента.

Лассо почувствовал себя плохо после интервью международному изданию. У него поднялась температура. Эквадорского лидера доставили в военный госпитали в Кито.

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«Врачи диагностировали у него инфекцию в мочевыводящих путях и рекомендовали остаться в больнице под наблюдением врачей и соблюдать покой на время лечения», — сказано в сообщении.

Все назначенные на 16 и 17 апреля встречи президента отменены.

Ранее сообщалось, что известный французский политик Жан Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачи подозревают у 94-летнего главы «Национального объединения» проблемы с сердцем и сильное переутомление.