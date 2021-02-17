Президент Египта призвал жителей страны ограничить рождаемость

Египтян призвали сократить рождаемость. С таким заявлением выступил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. В ходе торжественного открытия ряда медицинских объектов в провинции Исмаилия он сказал, что в 2020 году численность населения Египта превысила 100 миллионов человек

Глава государства заявил, что перенаселение в Египте — вопрос национальной безопасности, сообщило издание Egypt Today. По его словам, жители страны не смогут почувствовать влияния государственных расходов на общенациональные проекты и инфраструктуры, если ежегодный прирост населения не сократится с 2,4 миллиона до 400 тысяч человек.

«Зачем вам ребенок, которого вы не можете прокормить и не знаете, как его устроить на работу? В результате 50% живут в трущобах и строят дома на сельскохозяйственных землях, что истощает наш источник пищи», — заявил Абдель Фаттах ас-Сиси.

Министр социальной солидарности Египта Невин аль-Кабадж заявила, что в рамках кампании «Двух [детей] — достаточно» уже было сделано пять миллионов визитов к 750 тысячам сельских женщин. Таким образом повышали их осведомленность о планировании семьи.

А вот Япония, наоборот, хочет подтолкнуть жителей страны заводить больше детей. На помощь придут приложения для знакомств. Особенно те, где используется искусственный интеллект (ИИ). Власти выделят на это чуть больше 19 миллионов долларов. В 2019 году новорожденных в Японии было меньше 865 тысяч, что стало рекордно низким числом. Коэффициент фертильности в стране — среднее число детей, приходящихся на женщину за ее репродуктивный период, — составил 1,36. Это один из самых низких показателей в мире.