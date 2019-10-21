Президент Чили сравнил беспорядки с войной. За цены на билеты в метро погибли 10 человек

«Мы находимся на войне. У нас мощный, беспощадный враг, для которого нет ничего святого, который готов применять насилие, не ставя себе никаких границ, даже если речь идет о человеческих жизнях», — отметил Пиньера.

Сантьяго в огне. Молодежь столицы Чили устроила погромы из-за новых цен на метро Подробнее

Лидер Чили заявил, что преступным группировкам свойственна определенная степень организации и координации. Поэтому он призвал все политические силы осудить случаи насилия и раскритиковал тех, кто пока не высказался однозначно против беспорядков.

Протесты начались в Сантьяго 14 октября, позднее они переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Граждане не довольны увеличением стоимости проезда в метро. Вместо 30 песо (99,77 рубля) им предлагали платить 850 песо (2826 рублей) — исторический максимум. Спустя время беспорядки охватили и другие города. Задержаны более 1,4 тысячи человек.

Митингующие устраивают поджоги и грабежи. В результате беспорядков погибли 10 человек.

В Чили 19 октября объявили чрезвычайное положение. А 20 октября введен комендантский час в большинстве районов столицы страны Сантьяго и ее окрестностях. Он начался в 22:00 по местному времени (04:00 по Москве) и продлится до 21 октября, 07:00 по местному времени (13:00 по Москве).

Пиньера решил отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте.