Президент Черногории не признал поражение своей партии

Президент Черногории и лидер Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович призвал дождаться официальных результатов парламентских выборов, и отказался признавать поражение своей партии.

Об этом он заявил в ходе трансляции из штаба ДПС.

«Как и в вопросе полученных голосов, так и в отношении мандатов. Все еще поступают данные, тяжело сообщить окончательный результат. С традиционными партнерами у нас сейчас 40 мандатов, борьба за большинство в парламенте продолжается, после этого дождемся результатов Избиркома», — цитирует его РИА «Новости».

Согласно данным экзитполов, партия Джукановича получила 30 кресел в парламенте страны.

Лидер крупнейшей оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич уже заявил о победе своей партии и призвал создать экспертное правительство.

Президент Черногории заявил, что вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат.

«Мы построили демократическое европейское общество и признаем победителя после подведения окончательных результатов», — приводит его слова ТАСС.

Он напомнил, что ДПС в Черногории достигла исторических успехов, в том числе, «обретение страной независимости».

Европейский Центр мониторинга выборов (СеMI), после обработки 95% бюллетеней сообщил, что правящая партия собрала 35% голосов, и может претендовать на 30 кресел в парламенте.