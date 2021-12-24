Президент Черногории заразился коронавирусом

Коронавирус выявили у президента Черногории Мило Джукановича. Он переносит болезнь не в тяжелой форме. У черногорского лидера слабовыраженные симптомы, сообщила пресс-служба президента страны.

Джуканович днем отменил встречу с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Такое решение было принято из-за контакта президента Черногории с зараженным коронавирусом.

«У президента слабовыраженные симптомы, он чувствует себя хорошо», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы Джукановича.

Сейчас он находится в самоизоляции, откуда будет работать.

Президент США Джо Байден в декабре также контактировал с сотрудником администрации, у которого выявили коронавирус. После этого глава Белого дома сдал тесты на ковид, результаты были отрицательные. На карантин американский лидер уходить не планирует. По словам официального представителя американской администрации Джен Псаки, Байден не жалуется на самочувствие после контакта с зараженным коронавирусом.