Президент Черногории попал в больницу с пневмонией

Президент Черногории Мило Джуканович попал в больницу с пневмонией. Все тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

По совету врачей черногорский лидер находится на лечении от воспаления легких.

«Все сделанные до этого момента тесты, включая сегодняшний, показали, что он негативен на COVID-19», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. В

нем также добавляется, что все жизненные показатели Джукановича стабильные, он беспрепятственно выполняет президентские обязанности.

В Черногории сложная ситуация с коронавирусом, если брать в расчет среднее число инфицированных на 100 тысяч жителей. В стране с населением 600 тысяч человек болеют COVID-19 почти 46 тысяч жителей, уточнил «Царьград». От инфекции скончались 652 человека.

По последним данным университета Джонса Хопкинса число зараженных коронавирусом достигло 79,7 миллиона. Погибло от COVID-19 свыше 1,7 миллиона человек. Повторная вспышка коронавируса произошла в мире в сентябре. Во многих странах снова ввели жесткие антиковидные ограничения.

Летом Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат получил название «Спутник V». В стране уже началась масштабная вакцинация. Прививочные пункты открылись во всех уголках России.