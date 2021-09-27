Президент Чехии Земан запретил российским компаниям строить новый блок АЭС «Дукованы»

Новый блок атомной электростанции «Дукованы» на юго-востоке Чехии будут строить без участия компаний из России и Китая. Чешский президент Милош Земан подписал соответствующий закон. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Согласно документу, к строительству и дальнейшей эксплуатации этого блока допустят только те страны, которые присоединились к международному договору о государственных заказах в 1996 году. России и КНР в нем нет.

В конце апреля Чехия исключила Росатом из числа участников тендера на строительство нового энергетического блока АЭС «Дукованы». В компании действия чешской стороны назвали политически ангажированными и выразили уверенность, что в результате этого решения пострадает сама восточноевропейская страна.

Политолог Геворг Мирзаян в разговоре с «360» предположил, что таким образом иностранные фирмы попытались избавиться от конкуренции со стороны российской компании. Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев уверил, что Чехии было бы выгодно сотрудничать с Росатомом.