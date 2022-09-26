Президент Чехии объяснил поражение социал-демократов на местных выборах слабым руководством | 360°

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Президент Чехии объяснил поражение социал-демократов на местных выборах слабым руководством

Президент Чехии Земан признал поражение левых сил на выборах в местные органы власти

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Социал-демократы проиграли на выборах в местные органы власти Чехии. Их подвело слабое руководство, заявил CNN Prima News президент страны Милош Земан.

«Две левые партии на этих выборах тотально проиграли. <…> Когда я был лидером социал-демократов, эта партия за пять лет сделала скачок с семи до 32%. Это крупная, прекрасная партия, но у нее попросту неспособное руководство», — сказал он.

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Выборы в местные органы власти прошли 23 и 24 сентября. Если в прошлую кампанию социал-демократы набрали 5%, то в этот раз — только один. Президент Чехии заявил, что коммунистов ему не жаль, он разочарован только в результате социал-демократов. Правящая коалиция оказалась в аутсайдерах.

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При этом Милош Земан отметил успех оппозиционных движений ANO и «Свобода и прямая демократия», которые получили наибольшую часть мандатов.

Одновременно с местными выборами прошел первый тур перевыборов в сенат. Граждане Чехии решали, как распределить 27 из 81 мандата. Лидером стало движение ANO, но 30 сентября и 1 октября предстоит еще второй тур голосования.

Чехия

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