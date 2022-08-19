Президент Чехии Земан попал в больницу

Президента Чехии Милоша Земана доставили в Центральный военный госпиталь в Праге. Там он должен будет пройти запланированный медосмотр. Такой информацией поделился пресс-секретарь политика Иржи Овчачек. Об этом сообщило РИА «Новости».

На данный момент не поступало информации о том, сколько времени займет обследование. Кроме того, не поступало информации и о состоянии здоровья президента.

Сейчас политик вышел в официальный отпуск. Он вернется в работу уже на следующей неделе, передали «Аргументы и Факты».