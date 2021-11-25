Президент Чехии Земан покинул госпиталь и снова лег с COVID

Президента Чехии Милоша Земана выписали из Центрального военного госпиталя в Праге. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Чешское ТВ.

Политик пребывал в загородной резиденции «Ланы». Там он должен был проходить курс домашней реабилитации. Глава медицинского консилиума Томаш Зима подчеркнул, что врачи должны были регулярно наблюдать за здоровьем президента.

Один из лечащих врачей Земана, хирург Павел Пафко рассказал о том, что цирроз печени, которым заболел президент, продолжительное время протекал без каких-либо симптомов.

Но позднее у Земана обнаружили коронавирус, он возвращается в госпиталь, сообщило чешское ТВ.