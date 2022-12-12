Мир 12 декабря 2022, 13:40 Президент Чехии заявил, что ошибся в Путине Президент Чехии Земан назвал ошибочным изначальное мнение о Путине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Чехии Милош Земан отметил, что первоначально составил ошибочное мнение о российском коллеге Владимире Путине. Заявление прозвучало во время интервью «Чешскому Радио».

Земан признал, что некоторые называют его «российским агентом». Он пояснил, что сперва видел в президенте России «политика, пекущегося об интересах своей страны», но сейчас считает иначе.

Реклама

«Агрессия была против интересов Российской Федерации. Если он этого не осознавал, тем хуже для него», — подчеркнул Земан, имея в виду спецоперацию России на Украине.

Реклама

Он добавил, что в первый же день поддержал оказание помощи этой стране, написал RT. Чешский лидер до сих пор уверен, что ее объемы нельзя ограничивать. Он рассудил, что экономические интересы должны уступить интересам обеспечения безопасности, поскольку в результате украинского конфликта под угрозой оказалась и безопасность Чехии. Милош Земан подчеркнул, что его страна должна «солидаризироваться с подвергшимися нападению».