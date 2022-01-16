Президент Чехии выступил против бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Президент Чехии Милош Земан резко отреагировал на бойкот предстоящих XXIV зимних Олимпийских игр и злоупотребление олимпийской идеей в политических целях. Он записал видеообращение к участникам сборной его страны, которые собираются ехать в Китай. Ролик выложен на сайте Пражского града.

«Я принципиально против злоупотребления идеей Олимпиады в политических целях, — подчеркнул Земан. — Мы уже это испытали в прошлом — в Москве и Лос-Анджелесе. Сейчас [мы наблюдаем более] слабую форму такого злоупотребления, когда бойкот объявляется только [на уровне] политиков, а не спортсменов», — отметил Милош Земан. Он добавил, что если некоторых политических функционеров не будет на Олимпиаде, то едва ли произойдет что-то негативное, в том числе и в плане бойкотов.

6 декабря США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. Это значит, что в поездке туда не будут принимать участие некоторые официальные лица. Но спортсмены из Америки при этом все равно примут участие в состязаниях. Инициативу Соединенных Штатов сразу же поддержали такие страны, как Австралия, Великобритания и Канада. Подобное решение — не направлять своих дипломатов в Китай — приняли и власти Нидерландов, однако они отметили, что это никак не связано с бойкотом.