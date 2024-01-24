Мир 24 января 2024, 14:49 Президент Чехии усомнился в возможности возвращения потерянных Украиной территорий Президент Чехии Павел: Украине не удастся вернуть потерянные территории Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украина не имеет возможности вернуть утраченные территории в ближайшее время. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, сообщило издание aktualne.cz.

«Украина сейчас не находится в такой ситуации, чтобы [она] могла хотя бы в обозримом будущем полностью вытеснить Россию», — подчеркнул он.

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Чешский лидер также призвал реалистично оценивать сложившуюся ситуацию. По его мнению, Россия является непростым противником, поэтому европейским странам следует анализировать происходящее без лишнего оптимизма и «розовых очков».

«Мы должны смотреть на это реалистично, а не слишком оптимистично, в розовых очках, как это часто случалось до сих пор», — добавил Павел.

Ранее чешский лидер предположил, что Украине придется провести переговоры с Россией независимо от одобрения со стороны Евросоюза. По его мнению, ситуация в 2024 году сдвинется и станет невыгодной для Запада. Павел также выразил надежду, что Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США и поможет урегулировать ситуацию на Украине.