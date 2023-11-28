Мир 28 ноября 2023, 04:17 Президент Чехии сделал неприятное для Украины признание Президент Чехии Петр Павел: Запад не сдержал обещаний по поддержке Украины Freepik

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Поддержки, оказываемой Украине со стороны Запада, оказалось недостаточно. Вскоре ВСУ столкнутся с большими сложностями. Об этом в интервью газете Corriere della Sera заявил президент Чехии Петр Павел.

Чешского лидера спросили, хорошо ли справились западные страны с военной поддержкой украинской стороны. На это Павел ответил отрицательно: он заявил, что нынешних поставок боеприпасов слишком мало, чтобы позволить ВСУ продолжать контрнаступление.

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«Мы не сдержали обещания по вопросу снабжения снарядами для артиллерии, подготовка пилотов для F-16 тоже не идет так, как надо», — уточнил президент.

Он также отметил, что в поддерживающих Украину странах возрос уровень неуверенности, при этом наступающая зима обещает быть очень трудной не только для украинских бойцов, но и для мирного населения из-за разрушения инфраструктуры.

Ранее журналисты Daily Express заявили, что шансы на победу Украины иссякают. По их словам, каждая встреча с российской армией значительно снижает число хорошо обученных солдат ВСУ.