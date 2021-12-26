Президент Чехии предупредил о риске терактов в Европе из-за решений НАТО

Капитуляция НАТО в Афганистане может стать причиной новых терактов в Европе. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, который назвал все происходящее «афганским Мюнхеном».

По словам чешского лидера, международная ситуация ухудшилась с точки зрения вопроса безопасности после капитуляции НАТО в Афганистане. Он отметил, что власть в Афганистане снова взяли в свои руки представители «Талибана»*.

«Этот „афганский Мюнхен“, судя по всему, приведет к усилению миграционных потоков из Афганистана, но прежде всего к усилению риска, в том числе в Европе, новых террористических атак», — процитировал Земана ТАСС.

В качестве примера президент Чехии привел теракт, произошедший 11 сентября 2001 года в США. Тогда боевики захватили самолеты, которые потом направили на здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

В середине августа талибы* без боя вошли в Кабул и захватили власть в Афганистане. Перед этим власти США объявили о выведении из страны американских военных. В начале сентября талибы* огласили состав временного правительства. Пока легитимность этого органа власти в Афганистане не признала ни одна страна.

*«Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в России.