07 мая 2023, 20:10
Президент Чехии посоветовал Украине не спешить с контрнаступлением
Президент Чехии Павел призвал Украину не спешить с контрнаступлением
Украине не стоит торопиться с контрнаступлением, ведь оно сопряжено с «ужасными потерями». В случае провала у страны не будет второго шанса, заявил президент Чехии, генерал в отставке и экс-главный военный советник НАТО Петр Павел. Интервью с ним опубликовали на сайте британской газеты The Guardian.
«На недавних встречах в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем Павел предупредил, что у них больше нет элемента неожиданности», — написало издание.
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Президент Чехии также признался, что Зеленский попросил его и его президента Словакии Зузану Чапутову, чтобы их страны вооружила украинскую механизированную бригаду перед «долгожданным контрнаступлением».
«Видимо, у них еще есть ощущение, что у них нет всего, чтобы успешно начать операцию», — отметил Павел.
Контрнаступление ВСУ в любом случае обречено, заявил в беседе с «360» военный эксперт Евгений Михайлов. Он отметил, что некоторые военные ВСУ могут быть боеспособными, но у них не хватит сил. К тому же, каждый день российские войска уничтожают украинскую технику.
Чехия
Владимир Зеленский
Украина
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