Мир 07 мая 2023, 20:10 Президент Чехии посоветовал Украине не спешить с контрнаступлением Президент Чехии Павел призвал Украину не спешить с контрнаступлением Pxhere

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Украине не стоит торопиться с контрнаступлением, ведь оно сопряжено с «ужасными потерями». В случае провала у страны не будет второго шанса, заявил президент Чехии, генерал в отставке и экс-главный военный советник НАТО Петр Павел. Интервью с ним опубликовали на сайте британской газеты The Guardian.

«На недавних встречах в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем Павел предупредил, что у них больше нет элемента неожиданности», — написало издание.

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Президент Чехии также признался, что Зеленский попросил его и его президента Словакии Зузану Чапутову, чтобы их страны вооружила украинскую механизированную бригаду перед «долгожданным контрнаступлением».

«Видимо, у них еще есть ощущение, что у них нет всего, чтобы успешно начать операцию», — отметил Павел.

Контрнаступление ВСУ в любом случае обречено, заявил в беседе с «360» военный эксперт Евгений Михайлов. Он отметил, что некоторые военные ВСУ могут быть боеспособными, но у них не хватит сил. К тому же, каждый день российские войска уничтожают украинскую технику.