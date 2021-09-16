Президент Чехии попал в больницу из-за истощения

Президент Чехии Милош Земан попал в больницу из-за легкого истощения и обезвоживания. О причине экстренной госпитализации политика рассказал его пресс-секретарь Иржи Овчачек.

Он уточнил, что после обследования никаких серьезных заболеваний у Земана не выявили. Его жизни ничего не угрожает, сообщил ТАСС.

«Президент республики, как установили врачи, страдает дегидратацией и легкой усталостью», — добавил Овчачек.

О госпитализации 76-летнего чешского лидера стало известно накануне. Известно, что у него была выявлена невропатия, есть проблемы со слухом, а также понижено артериальное давление. Вдобавок ко всему он страдает сахарным диабетом.

Летом прошлого года Земан упал, решив самостоятельно подняться с кресла, и сломал руку. Из-за этого его тоже пришлось отвезти в больницу.

В минувшие выходные помощь врачей также понадобилась бывшему президенту Чехии Вацлаву Клаусу. Его доставили в военный госпиталь в Праге. Причиной стало резкое повышение артериального давления.