  • Президент Чехии похудел на 20 килограммов

    25 октября 2019, 02:03

    Нина Петлинова

    Президент Чехии Милош Земан похудел на 20 килограммов за два года. Об этом стало известно их медицинской карты, которую Центральный военный госпиталь в Праге опубликовал с согласия своего пациента.
    Президент Чехии похудел на 20 килограммов

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    В медицинских документах лидера Чехии сказано, что в настоящий момент он весит 85 килограммов. Там также отмечается, что Земан проходил запланированный реабилитационный осмотр в госпитале, который состоялся с 17 по 20 октября текущего года.

    Там пояснили, что лечение было необходимо «в связи с нарушением питания, приведшего к уменьшению мышечной массы, особенно на нижних конечностях».

    Пресс-секретарь Милоша Земана Йиржи Овчачек рассказал, что польский лидер сбросил лишний вес, чтобы быть в форме в годовщину образования независимой Чехословакии 28 октября. В честь этой знаменательной для страны даты президент выступит с речью. Кроме того, он вручит государственные награды за выдающиеся достижения.