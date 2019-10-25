Президент Чехии похудел на 20 килограммов

Девять месяцев без витаминов. Почему Мария Бутина похудела в тюрьме на 20 кг Подробнее

В медицинских документах лидера Чехии сказано, что в настоящий момент он весит 85 килограммов. Там также отмечается, что Земан проходил запланированный реабилитационный осмотр в госпитале, который состоялся с 17 по 20 октября текущего года.

Там пояснили, что лечение было необходимо «в связи с нарушением питания, приведшего к уменьшению мышечной массы, особенно на нижних конечностях».

Пресс-секретарь Милоша Земана Йиржи Овчачек рассказал, что польский лидер сбросил лишний вес, чтобы быть в форме в годовщину образования независимой Чехословакии 28 октября. В честь этой знаменательной для страны даты президент выступит с речью. Кроме того, он вручит государственные награды за выдающиеся достижения.