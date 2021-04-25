Президент Чехии обвинил Россию в каннибализации посольств

Президент Чехии Милош Земан заявил, что действия России по высылке чешских дипломатов ведут к «каннибализации посольств». Глава республики сказал об этом в интервью CNN Prima News.

Земан выразил поддержку решению премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о высылке 18 российских дипломатов.

«Мне не нравятся офицеры разведки. Они приносят больше вреда, чем пользы», — сказал чешский президент.

Земан отметил, что если Москва и Прага придут к паритету в количестве дипломатов, то проблема будет решена. При этом он считает, что для ответной высылки из Москвы 20 сотрудников чешского посольства не было никаких причин.

«Люди ничего не сделали. Такая реакция России ведет только к каннибализации посольств», — заявил он.

Чешский президент в воскресенье признал, что в отчетах контрразведки не было сведений о том, что сотрудники спецслужб РФ посещали склад боеприпасов во Врбетице, где в 2014 году произошли взрывы. Однако это еще не значит, что кризис во взаимоотношениях закончился, заявила в беседе с «360» политолог Наталия Елисеева.